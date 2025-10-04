В убийстве матери и ее 11-летнего сына в Якутске заподозрили дочь убитой

В убийстве 40-летней женщины и ее 11-летнего сына в Якутске заподозрили дочь погибшей. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Убита супруга и сын Саввы Михайлова, известного в Якутии коммуниста, участника СВО, погибшего в 2023 году в госпитале Санкт-Петербурга. Следователи установили причастное лицо, под подозрением дочь», — рассказал источник агентства.

В пятницу стало известно, что в Якутске возбудили уголовное дело по факту убийства матери и ребенка. Тела с признаками насильственной смерти обнаружили в квартире многоэтажного дома. Правоохранители продолжают работать на месте происшествия: следователи осматривают квартиру и изымают улики.