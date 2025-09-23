В Индии невесту сожгли после смерти жениха

В Индии девушку сожгли после гибели мужчины, за которого она собиралась выйти замуж. Об этом сообщила газета Tripura Info.

Тело 32-летней местной жительницы Гиты Сутрадхар обнаружили в середине сентября на железнодорожных путях в пригороде Агарталы. Родители женщины обратились в полицию, обвинив в смерти дочери ее несостоявшихся свекров.

Родственники Гиты рассказали, что незадолго до этого ее жених, 34-летний Прасенджит, погиб во время работы на буровой площадке. Ему на голову упала тяжелая труба. После этого родные мужчины решили убить его возлюбленную.

Обугленные останки невесты родители Прасенджита выбросили, надеясь отвести от себя подозрения. Местные правоохранители завели уголовное дело.

