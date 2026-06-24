В Индии невесту и ее родителей нашли мертвыми за день до свадьбы

Троих членов семьи нашли мертвыми за день до свадьбы 21-летней Ракшиты в деревне Халекемпайянахунди штата Карнатака в Индии. Подробности сообщило издание ABP Live .

В доме также обнаружили предсмертную записку. Предположительно, причиной самоубийства отца, матери и самой девушки стало преследование местного жителя Улласа Говды, который хотел жениться на Ракшите. В записке именно его указали виновником трагедии.

Говда преследовал девушку, а после того, как она обручилась с другим мужчиной, Говда начал забрасывать жениха и его родственников сфабрикованными фотографиями и очерняющими невесту сообщениями. Его целью было расстроить брак Ракшиты.

Незадолго до смерти семья девушки получила фальшивые снимки и интимные комментарии к ним. Отец и мать испытали страх публичного позора, вероятно, это привело к трагедии. Правоохранители изучают улики.

Полиция индийского штата Химачал-Прадеш заинтересовалась женщиной, которая вышла замуж три раза за пять месяцев. Им предстоит выяснить, были ли браки фиктивными.