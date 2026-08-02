В Индии мужчина покорил мусорную гору высотой 70 метров

Стример залез на мусорную гору в Индии и снял текущие реки отходов

Мусорная гора Газипур в Дели занимает более 40 футбольных полей и содержит более 14 миллионов тонн отходов. Свалку открыли в 1984 году, этот гигантский полигон стал причиной экологического кризиса в столице Индии.

Мужчина забрался на самый верх горы и снял видео, на котором видно, как по склонам мусорной горы текут ручьи из фильтрата — жидкости, образующейся при разложении отходов.

В Индии леопард пробрался в винный магазин в городе Тодарайсингх и ранил трех человек. Местные жители опустили ставни и заперли зверя внутри магазина. Животное усыпили транквилизатором и доставили на осмотр к ветеринару.