В Индии леопард пробрался в винный магазин и напал на людей

Леопард пробрался в винный магазин в городе Тодарайсингх в Индии и ранил трех человек. Видеозапись и подробности произошедшего опубликовал телеканал NDTV .

Леопарда заметили в кустах недалеко от города. После того, как его спугнул волонтер, хищник набросился на него, а потом рванул в сторону рынка. Там леопард напал на сидевшего около винного магазина человека, а потом ворвался внутрь. В помещении хищник напал на продавца, но тому удалось отбиться — этот момент попал на камеры видеонаблюдения магазина.

Местные жители опустили ставни и заперли зверя внутри магазина. Сотрудники лесного хозяйства в течение пяти часов вызволяли хищника. Животное усыпили транквилизатором и доставили на осмотр к ветеринарному врачу. Дебоширом оказался взрослый самец леопарда.

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