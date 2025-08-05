В Индии мощное наводнение смыло целую деревню

Стихия обрушилась с горных склонов. Потоки воды смели дома, находящиеся у подножия. На кадрах, опубликованных в канале, видно, как бурлящие потоки срываются вниз и затапливают территорию.

По данным местных СМИ, под воду ушли тысячи домов, свыше 50 человек считаются пропавшими без вести. Спасательные службы работают на месте, информация о жертвах и разрушениях уточняется. Издание The Hindu пишет, что в штате Уттаракханд жертвами стихии стали не менее четырех человек, десятки числятся пропавшими без вести.

Проливные дожди 5 августа в районе Уттаркаши вызвали паводок и селевой поток, который разрушил горную деревню Дхарали. Местные реки, в том числе Кхирганга, вышли из берегов, затопив жилые дома и дороги. На место ЧП направлены спасательные подразделения.

Сильные ливни ударили и по другим странам. Так, в Пекине из-за обильных осадков эвакуировали более 82 тысяч человек, приостановлены работы на более чем трех тысячах стройплощадок. Ранее сообщалось о 44 пострадавших в результате непогоды в китайской столице.