Более 82 тысяч человек эвакуировали из-за дождей в Пекине

В Пекине более 82 тысяч человек эвакуировали из-за ливней. Об этом сообщило агентство Синьхуа .

«По состоянию на 21:00 понедельника (16:00 по московскому времени) более 82 тысяч человек были эвакуированы из различных районов Пекина в связи с сильными дождями», — заявили в материале.

По данным журналистов, в китайской столице приостановили работу на строительных площадках, строители остались без работы на более чем 3,2 тысячи объектов.

Также сильные дожди настигли Пекин в начале прошлой недели. Как отмечали журналисты, 44 человека пострадали, более 80 тысяч эвакуировали в безопасное место.

Ранее стало известно, что мощные ливни вызвали наводнение в некоторых районах Анкары. Затопило улицы, подземные переходы, дома, офисы, склады и другие объекты инфраструктуры. Городская канализация не справилась с таким количеством воды и сломалась.