В Индии дядя и тетя убили четырехлетнего племянника из мести и закопали у трассы

В индийском штате Раджастхан раскрыли жестокое убийство четырехлетнего мальчика, пропавшего в августе 2020 года. Подозреваемые — его дядя и тетя — сознались в преступлении, сообщил телеканал NDTV .

Ребенок играл во дворе и бесследно исчез. Семья искала его годами, в деле сменилось семь следователей. Как выяснило следствие, мальчика убили из мести.

Арестованные родственники показали место захоронения тела недалеко от трассы Дели — Мумбаи. Все это время они активно участвовали в поисках, чтобы отвести подозрения.

На месте работают экскаваторы и георадары — останки ищут на девятиметровой глубине. Это не единственный резонансный случай в Индии. В октябре 2025 года мужчина убил 14-месячную внучатую племянницу, а в штате Мадхья-Прадеш учитель с женой закопали заживо трехдневного сына из-за жестких норм, ограничивающих число детей для госслужащих.