В Индии 103-летняя женщина воскресла на собственных похоронах в день рождения

Стотрехлетняя женщина «воскресла» на своих похоронах в индийском штате Махараштра. Погребение проходило в день ее рождения, сообщило издание Hindustan Times .

Пожилую женщину считали умершей и уже подготовили для проведения погребального обряда. У ее дома поставили шатер, тело нарядили в традиционное погребальное сари. На похороны собрались родные и близкие, они уже ждали машину для перевозки тела.

«Однако родственники с изумлением увидели, как покойница задвигалась и села. Удивительно, что это произошло в ее день рождения», — отметили журналисты.

В результате вместо траурной трапезы родные 103-летней женщины отметили ее день рождения.

