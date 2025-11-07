Фермер в США воскрес с посланием с того света после остановки сердца

Фермер Филипп Хашейдер из штата Висконсин пережил сердечный приступ после того, как поднял штангу. Шесть минут он не подавал признаков жизни, но воскрес с посланием с того света, сообщило The Mirror.

По словам американца, его сознание находилось вне тела. Он видел будто со стороны, как медики оказывают ему помощь. Фермер признался, что там он чувствовал себя так хорошо и легко, что хотел прокричать: «Не утруждайтесь, все в порядке».

Хашейдер также рассказал о загробной жизни. Он описал ее как удивительное место, где нет страха и боли, и испытываешь только полное спокойствие.

«Я словно попал в огромный открытый амфитеатр и понял, что там нет ни неба, ни звезд, ни луны, ни галактик», — добавил мужчина.

Когда фермер очнулся, то понял, что вернулся на землю с уникальной миссией — стать «проводником надежды». Позже Хашейдер выпустил книгу со своими мемуарами под названием «Шесть минут в вечности».

В Австралии у женщины сердце останавливалось на 14 минут. В этот период, по словам Линды, она попала в рай, где ее встретили тысячи счастливых людей.