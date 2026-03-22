В импортируемых с Украины в ЕС яйцах нашли следы антибиотиков

В яйцах, которые импортируются с Украины в страны Евросоюза, обнаружили остаточные следы антибиотиков. Об этом сообщила немецкая газета Berliner Zeitung со ссылкой на систему RASFF, которая собирает данные о безопасности пищевых продуктов и кормов.

«С сентября 2023 года на платформе RASFF зафиксировано 14 сообщений о проблемах с поставками яиц и яичных продуктов с Украины», — говорится в публикации.

Авторы материала не исключили, что реальная цифра может оказаться еще выше.

Помимо случаев со следами антибиотиков, в яйцах находили остатки запрещенных ветеринарных препаратов и микробиологические загрязнения.

Ранее стало известно, что Роскачество проверило все яйца на российских прилавках. В ведомстве заявили о безопасности продукта.