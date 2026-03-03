Убитого наркобарона в Мексике похоронили в золотом гробу

El Universal: главу картеля Эль Менчо привезли на кладбище в гробу из золота

Останки ликвидированного лидера мексиканского наркокартеля «Новое поколение Халиско» Рубена Осегеры Сервантеса, известного как Эль Менчо, привезли на кладбище в муниципалитете Сапопан (штат Халиско) в золотом гробу. Об этом сообщила газета El Universal .

Траурный кортеж выехал из похоронного бюро в Гвадалахаре, столице штата Халиско, утром 2 марта. Погребение прошло в закрытом формате.

Кортеж и территорию кладбища «Ресинто де ла Пас» охраняли сотрудники федеральных и региональных силовых ведомств. Военные и бронетехника также дежурили у похоронного бюро.

Министерство обороны Мексики 22 февраля сообщило о ликвидации наркобарона. Преступник получил смертельные ранения в перестрелке с силовиками в городе Тапальпа, он скончался по пути в больницу.

Убийство Эль Менчо вызвало массовые беспорядки. Его последователи принялись разрушать все вокруг, стремясь отомстить властям, а заодно устранить конкурентов и расширить свои владения.