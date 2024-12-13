В Грузии запретили носить маски на митингах

Парламент Грузии проголосовал за запрет на маски и пиротехнику на митингах

Парламент Грузии принял законопроект, запрещающий использовать на оппозиционных митингах маски, пиротехнику и лазерные фонари. Об этом сообщило агентство «Sputnik Грузия» .

«Как только собрание или манифестация становятся насильственными, эти насильственные действия должны быть пресечены», — объяснил принятие проекта замглавы МВД Александр Дарахвелидзе.

За подобные нарушения предлагают штрафовать на две тысячи лари (более 70 тысяч рублей). При этом грузинская полиция составит список тех, кому можно будет на акциях протеста прятать лицо.

Поводом для создания закона стали инциденты на протестах, когда сотрудники полиции получали травмы, а здания органов — повреждения от действий неизвестных.

Ранее Служба госбезопасности Грузии сообщила, что организаторы протестных акций собираются сорвать выборы президента, которые должны состояться 14 декабря. В спецслужбе подчеркнули, что таким образом заговорщики хотят добиться политического кризиса в стране.