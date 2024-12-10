Спецслужбы Грузии узнали об операции по срыву президентских выборов

Организаторы протестных акций в Тбилиси собираются сорвать выборы президента, запланированные на 14 декабря. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Службу государственной безопасности Грузии.
«Согласно полученной информации, организаторы упомянутых деструктивных и преступных действий планируют помешать избирательному процессу», — заявили в СГБ.
Такие действия, как подчеркнули в ведомстве, могут привести к государственному кризису.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили ранее обратилась в суд с просьбой признать прошедшие парламентские выборы неконституционными. Однако инстанция не приняла иск главы республики на рассмотрение. Вердикт назвали окончательным.
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