Спецслужбы Грузии узнали об операции по срыву президентских выборов

Организаторы протестных акций в Тбилиси собираются сорвать выборы президента, запланированные на 14 декабря. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Службу государственной безопасности Грузии.

«Согласно полученной информации, организаторы упомянутых деструктивных и преступных действий планируют помешать избирательному процессу», — заявили в СГБ.

Такие действия, как подчеркнули в ведомстве, могут привести к государственному кризису.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили ранее обратилась в суд с просьбой признать прошедшие парламентские выборы неконституционными. Однако инстанция не приняла иск главы республики на рассмотрение. Вердикт назвали окончательным.