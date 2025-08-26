Евросоюз требовал от Грузии открыть «второй фронт» против России, обещая взамен помощь в виде военной техники. С таким заявлением выступил мэр Тбилиси Каха Каладзе, его слова привел телеканал 1TV .

«В кабинете премьер-министра звучали прямые угрозы, шантаж и оскорбления, чтобы в стране был открыт „второй фронт“. Были обещания, что нам помогут во всем, предоставят соответствующую технику и так далее», — сказал он.

По словам Каладзе, Грузии обещали статус кандидата на вступление в ЕС, который ей не предоставили, когда она отказалась начать боевые действия против России и не поддержала антироссийские санкции.

Мэр Тбилиси добавил, что у грузинского руководства есть доказательства и при необходимости их можно опубликовать.

В январе Каладзе заявил, что Запад ввел антигрузинские санкции из-за отказа республики противостоять России. Он отметил, что никто не запугает Грузию шантажом.