Он напомнил, что власти Грузии не упустили страну, не втянули ее в войну и не открыли «второй фронт», несмотря на призывы конкретных послов.

«На данном этапе я воздержусь называть имена и фамилии», — добавил Каладзе.

Никто не запугает Грузию санкциями и шантажом, подчеркнул мэр столицы.

Ранее СМИ со ссылкой на партию «Грузинская мечта» сообщили, что Европарламент может потребовать от Грузии вступить в вооруженный конфликт с Россией. ЕП принял пять резолюций, критикующих грузинские власти — в последнем документе европейцы потребовали от Грузии ввести против России двусторонние санкции.

Согласно докладу Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений РАН, грузинское руководство не станет налаживать дипломатические связи с Россией в 2025 году.