В Грузии определенные группы готовятся к попытке госпереворота. Об этом на брифинге сообщил спикер парламента страны Шалва Папуашвили, подчеркнув недопустимость любых революционных действий в стране.

Он указал на факты и признаки, свидетельствующие о том, что одна из групп планирует переворот, и отметил, что для этого готовят провокации с помощью неправительственных организаций.

«Факты и все признаки указывают на то, что есть группа, которая готовится к перевороту», — сказал Папуашвили.

Спикер призвал людей сохранять бдительность и выступил за активное участие народа в выборах в качестве главного противодействия «негрузинским силам». Папуашвили подчеркнул необходимость поражения их на выборах.

Комментируя предвыборную ситуацию в стране, политик добавил, что избирательная среда в Грузии спокойная, о чем свидетельствуют отчеты Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ. Однако местные наблюдательные организации предпринимают попытки создать информационный шум.

По его словам, намерение сформировать фейковые отчеты с целью повторения сценария 2020 года стало очевидным. Папуашвили указал на то, что это служит основанием для возможных беспорядков в стране. Местные наблюдательные организации, по его словам, вносят свой вклад в это через ложные обвинения и сокрытие нарушений со стороны оппозиции.

Ранее член комитета Государственной думы по международным делам Дмитрий Белик выразил уверенность, что из Грузии хотят сделать очаг противостояния России. Занимаются этим, по его словам, западные страны.