Депутат Белик: коллективный Запад намерен превратить Грузию в очаг противостояния с Россией

Западные страны планируют дестабилизировать ситуацию и сделать из Грузии очаг противостояния с Россией. Об этом заявил член комитета Государственной думы по международным делам Дмитрий Белик в разговоре с RT .

Он отметил, что коллективный Запад реализует свою политику с помощью прямого военного вмешательства, цветных революций, а также искусственно организованных протестов.

«Мы видим, как далеко Запад простирает свои руки в попытках оказать влияние на избирательную кампанию в Грузии, а выбирать для борьбы с Россией страны постсоветского пространства Западу особенно важно», — сказал парламентарий.

Белик добавил, что технологические возможности Запада представляют угрозу суверенитету государств, влияют на их территориальную целостность и нарушают права на независимую политику.