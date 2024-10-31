Глава МИД Венгрии Сийярто объяснил критику выборов в Грузии Западом тем, что им не нравится победа консерваторов
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в разговоре с телеканалом «Звезда» объяснил недовольство западных политиков выборами, которые накануне состоялись в Грузии.
Собеседник считает, что западные страны всегда не приветствуют приход к власти консерваторов. По его словам, с такой же критикой регулярно сталкивается и Венгрия.
«Мы находимся у власти в Венгрии уже 14 лет. Сталкиваемся с подобной критикой практически с момента нашего прихода к власти», — сказал Сийярто.
Если бы в Грузии победила оппозиционная партия, из Брюсселя бы сообщили, что в стране работает демократия, добавил министр.
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