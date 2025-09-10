Житель Пермского края получил условный срок за хранение взрывчатки
Суд вынес приговор жителю Куединского района Пермского края по делу о незаконном хранении оружия. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на региональную прокуратуру.
Согласно данным ведомства, в доме фигуранта обнаружили самодельное ружье, взрывчатку и боеприпасы. Часть оружия мужчина собрал кустарным способом.
Было возбуждено уголовное дело. Гражданина признали виновным. Ему назначили условный срок лишения свободы и штраф в 200 тысяч рублей.
