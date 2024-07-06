В Грузии высказались о переносе США совместных военных учений

Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила правительство в создании угрозы обороноспособности страны и стратегическому партнерству с США. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Такое заявление она сделала после отмены США ежегодных американо-грузинских учений Noble Partner («Достойный партнер»). По словам Зурабишвили, это нанесло ущерб стране.

«Это ущерб нашему стратегическому партнерству с США, угроза нашей обороноспособности и всему, благодаря чему по сей день строилась наша армии», — заявила глава государства.

В Грузии вся полнота власти находится в руках премьер-министра, должность которого сейчас занимает Ираклий Кобахидзе. Он пока никак не прокомментировал отмену военных учений с американцами. Зурабишвили же наделена только церемониальными полномочиями.

Минобороны Грузии выразило сожаление из-за решения Департамента обороны США, напомнив о существующем между ними сотрудничестве в сфере обороны и безопасности.

Ранее в Пентагоне сообщили, что совместные учения отложили на неопределенный срок в связи с пересмотром двусторонних отношений. Они были запланированы на 25 июля — 6 августа.