США отменили совместные учения с Грузией

Пентагон: США отложили военные учения с Грузией из-за пересмотра отношений

U.S. Department of Defense
Фото: U.S. Department of Defense

Власти США приняли решение отложить совместные военные учения с Грузией из-за пересмотра двусторонних отношений. Об этом сообщили на сайте Пентагона.

«США инициировали всеобъемлющий пересмотр двусторонних американо-грузинских отношений. В рамках этого пересмотра учения Noble Partner отложат на неопределенный срок», — отметили в заявлении.

К такому шагу Пентагон подтолкнули «ложные обвинения» со стороны грузинского правительства. В ведомстве отметили, что Грузия якобы уличила США и другие страны Запада в давлении с целью открытия второго фронта против России.

При этом в Пентагоне заверили, что партнерские отношения с Вооруженными силами Грузии продолжатся.

Ранее госсекретарь Энтони Блинкен заявил о о всестороннем пересмотре двухстороннего сотрудничества США и Грузии из-за закона об иностранных агентах.

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