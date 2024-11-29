В Грузии решили приструнить посла ЕС за вмешательства во внутренние дела страны

Грузинское правительство примет дипломатические меры, если посол Евросоюза в Тбилиси Павел Герчинский не перестанет вмешиваться во внутренние дела государства и не поменяет риторику. Об этом на брифинге заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе, сообщило РИА «Новости» .

«Первый шаг — это вызов [Герчинского] в МИД Грузии. Это первая дипломатическая реакция, которая может быть у руководства, когда речь идет о шагах, которые необходимо предпринять, если мы не увидим изменение в поведении», — сказал он.

По словам Кобахидзе, Герчинский участвовал в предвыборной агитационной кампании оппозиции, а это «грубое вмешательство во внутренние дела страны».

Ранее в МВД Грузии заявили, что во время митингов в столице пострадали 32 правоохранителя. У некоторых раненых были серьезные травмы головы и глаз.