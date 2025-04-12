Кобахидзе: санкции против Грузии указали на трагическое положение дел в Британии

Введенные британским правительством санкции против генпрокурора Грузии Георгия Габиташвили и силовиков продемонстрировали плачевную ситуацию в Великобритании. Об этом заявил грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе, написал ТАСС .

По его словам, Великобритания применила против представителей силовых ведомств Грузии меру, «соотносимую с уголовным преступлением». При этом Лондон не привел никаких доказательств, чтобы обосновать эти санкции.

«Это, конечно же, говорит о трагичности, исходя из той истории, которую до сих пор прошла Англия, Великобритания», — сказал Кобахидзе.

Он добавил, что грузинская сторона в связи со всем этим может только выразить сожаление.

Ранее Кобахидзе обвинил в продолжении украинского конфликта «глубинное государство». По его словам, сначала в этот процесс вовлекли структуры США, а потом уже представителям Европы поручили его эскалировать.