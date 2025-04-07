Кобахидзе обвинил в продолжении конфликта на Украине глубинное государство

В продолжении конфликта на Украине виновно только «глубинное государство». Об этом журналистам заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

«„Глубинное государство“ поручило европейским структурам продолжение войны на Украине», — сказал он.

По мнению грузинского политика, ранее в этот процесс вовлекли американские структуры, однако впоследствии «глубинное государство» поручило продолжать конфликт представителям Европы.

Для этого они используют западную бюрократию, поэтому в интересах Грузии не допустить украинского сценария. Кобахидзе добавил, что у Украины налажено хорошее сотрудничество с европейской бюрократией, но для народа республики в этом нет никакой пользы.

Ранее Кобахидзе напомнил, что бывшие власти Грузии смогли уберечь страну от страшных последствий отказом ввести против России санкции в 2022 году. По словам действующего главы государства, внешние силы добивались эскалации внутри Грузии