Мэр Тбилиси Каладзе заявил, что Зеленский ответит за ошибки на Украине

Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому придется ответить за то, что он сотворил со страной. Такое мнение выразил мэр Тбилиси Каха Каладзе, его процитировало издание Interpress Georgia .

«Зеленский должен посмотреть на свою страну, рассказать о том, что он потерял, что он сделал со своим народом, со своей страной», — заявил Каладзе.

По его словам, однажды настанет час, когда Зеленскому придется ответить за все ошибки. Также мэр Тбилиси призвал оставить Грузию в покое.

До этого глава киевского режима, выступая на заседании ООН, заявил, что Европа потеряла Грузию, а обстановка с постройкой европейского образца в стране якобы стала хуже.

Лидер правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кирцхалия призвал Зеленского «промыть рот» после его слов о Грузии в ООН. Он назвал президента Украины марионеткой, которая напрямую призывает его страну к войне.