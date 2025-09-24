В Грузии назвали призывом к войне заявления Зеленского в ООН

Президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно «промыть рот» после слов о Грузии в ООН. Об этом заявил лидер правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кирцхалия, его процитировал Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье» .

«Прежде чем эта марионетка осмелится оскорблять Грузию, как осмеливались его чиновники напрямую призывать нашу страну к войне, — пусть сначала промоет рот и после этого говорит о нашей стране», — сказал он.

Зеленский заявил, что в Европе Украина уже потеряла Грузию, а ситуация с правами человека западного образца там продолжает ухудшаться.

Ранее спикер парламента Шалва Папуашвили сообщил, что после окончания конфликта Украина должна ответить перед Грузией за недружественные шаги. Он добавил, что украинским властям прекратить попытки вовлечь в конфликт Грузию и сосредоточиться на своих делах.