В Грузии признались в ошибках в отношении Абхазии и Южной Осетии

Мэр Тбилиси Каладзе: Грузия допускала ошибки в отношении Абхазии и Южной Осетии

Грузия допускала ошибки в отношении Абхазии и Южной Осетии. Об этом заявил мэр Тбилиси, генсек правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе, его процитировало РИА «Новости» .

«Мы тоже допускали ошибки и хотим, чтобы этим взаимопримирением были сделаны шаги, которые подразумевают взаимное прощение. Мы хотим восстановить территориальную целостность и жить в мире», — подчеркнул Каладзе.

Ранее мэр Тбилиси обратился к России, призвав перейти к практическим действиям по урегулированию конфликта и начать вывод военных с территории Абхазии и Южной Осетии.

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе, выступая на Генассамблее ООН, заявил, что Абхазии и Южной Осетии необходимо жить с ними в единой стране.

Глава российского МИД Сергей Лавров выразил готовность помогать в нормализации отношений, если все стороны проявят в этом заинтересованность.