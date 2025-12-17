В Грузии приняли закон о ликвидации антикоррупционного бюро

Парламент Грузии принял закон о ликвидации антикоррупционного бюро, которое создали в стране по рекомендации Евросоюза. Трансляция голосования по этому вопросу шла на сайте законодательного органа.

Законопроект поддержали 77 депутатов, после чего его направили на согласование президенту страны Михаилу Кавелашвили.

О планах по ликвидации ведомства стало известно еще в ноябре. По словам председателя грузинского парламента Шалвы Папуашвили, его функции передали службе государственного аудита.

«С 2 марта 2026 года антикоррупционное бюро будет упразднено», — говорил он.

Ведомство действовало в Грузии с 2022 года, его создали по рекомендации ЕС.

Ранее стало известно, что грузинские власти потребовали от Евросоюза извинений за распространение фейковой информации. Речь шла об использовании химического оружия при подавлении протестов в 2024 году.