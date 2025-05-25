В Грузии осудили лимит на траты россиян по банковским картам
Депутат Инджия раскритиковал Банк Грузии за ограничения для россиян
Ограничения в отношении россиян с картами коммерческого Банка Грузии являются антигрузинским шагом. Об этом ТАСС заявил оппозиционный депутат парламента от партии «Европейские социалисты» Илья Инджия.
Политик обратил внимание, что американская компания BlackRock купила долю 6,1% в Банке Грузии. В этот же день Национальный банк страны объявил стоимостные ограничения для клиентов из России.
«Самовольное решение со стороны банка является прямиком антигрузинским делом, который наносит ущерб грузинской экономике», — сказал Инджия.
По этой причине Национальному банку нужно потребовать разъяснений по поводу произошедшего.
В Банке Грузии отметили, что ограничения для россиян максимальной стоимости покупок в 300 евро являются следствием международных антироссийских санкций. Также в Грузии начал действовать запрет для граждан России и Белоруссии на вывоз автомобилей в третьи страны.