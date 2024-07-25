В Грузии объяснили, при каких условиях страна встанет против России

В Грузии откроют второй фронт военного противостояния с Россией, если на выборах победит оппозиция. Об этом заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе на телеканале «Рустави-2» .

«Если теоретически представить приход к власти коллективного Нацдвижения, например, к ноябрю, после выборов я гарантирую вам, что не через два, три или четыре месяца, а в [считаные] дни Грузия станет вторым фронтом», — сказал он.

Ранее Ираклий Кобахидзе заявил, что если на выборах президента США победит кандидат Дональд Трамп, то украинский конфликт закончится быстрее. Он отметил, что урегулирование кризиса поменяет отношение западных стран к Грузии.

Как предположили западные СМИ, Трамп может отказаться от расширения НАТО на восток, если станет новым президентом США. По словам американских специалистов по нацбезопасности, политик работает над соглашением, при котором альянс откажется от экспансии на восточные страны, в том числе на Украину и Грузию.