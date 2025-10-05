В Грузии изъяли взрывчатку, предназначенную для диверсии в день выборов

Служба государственной безопасности Грузии (СГБ) заявила о предотвращении диверсии, которую, по данным ведомства, запланировали на день выборов. С таким заявлением выступил первый замглавы ведомства Лаша Маградзе, написало РИА «Новости» .

В ходе операции, как сообщили в СГБ, силовики изъяли крупную партию оружия, боеприпасов и взрывчатки.

По версии следствия, арсенал приобрели по указанию представителя Грузии, связанного с одним из украинских военных подразделений.

Ранее в стране прошли массовые акции протеста, приуроченные к выборам в органы местного самоуправления. После митинга на площади Свободы часть демонстрантов направилась к президентскому дворцу, где произошли столкновения с полицией. Силовики применили водометы и перцовый газ, есть задержанные и пострадавшие.

Участники акции пытались прорваться на территорию резиденции.