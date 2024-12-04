В Грузии гей убил собственную мать и покончил с собой
В Тбилиси молодой человек убил собственную мать, а потом покончил с собой. Об этом сообщил «Sputnik Грузия».
Перед смертью он опубликовал прощальный ролик в TikTok, где рассказал о проблемах с психикой и прошлых попытках суицида. МВД Грузии возбудило уголовные дела об убийстве и доведении до самоубийства.
По информации некоторых пабликов, мужчина был гомосексуалистом*.
В сентябре в Тбилиси зарезали первую в Грузии трансгендерную* модель Кесарию Абрамидзе. За несколько дней до гибели она опубликовала пост, посвященный абьюзивным отношениям. В убийстве обвинили ее 26-летнего возлюбленного, а поводом стала бытовая ссора.
*ЛГБТ — запрещенная в России экстремистская организация.