Первую в Грузии трансгендерную модель убили в Тбилиси

Первую в Грузии трансгендерную* модель Кесарию Абрамидзе зарезали в Тбилиси. Об этом сообщило местное издание Publika со ссылкой на МВД Грузии.

Вскоре стало известно, что полиция задержала подозреваемого. Им оказался 26-летний возлюбленный модели. Подозреваемый поссорился с Абрамидзе, после чего зарезал ее и попытался скрыться. У него изъяли нож, предположительно, и ставший орудием убийства.

Журнал The Voice Mag сообщил, что несколько дней назад убитая опубликовала в соцсетях пост, посвященный абьюзивным отношениям.

Операцию по перемене пола Абрамидзе сделала в 2014 году, до этого ее звали Бесо. После этого она участвовала в международном конкурсе красоты среди трансгендеров*.

Ранее парламент Грузии принял в окончательном чтении проект о запрете пропаганды ЛГБТ*.

* ЛГБТ — запрещенная в России экстремистская организация