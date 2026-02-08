В Греции задержали более 300 человек в ходе беспорядков

Greek Reporter: 309 человек задержали в ходе беспорядков в Салониках

В Греции в городе Салоники после ночных беспорядков полиция задержала более 300 человек. Об этом сообщил портал Greek Reporter .

Рано утром возле Университета Аристотеля в Салониках произошли массовые столкновения. В ход шли бутылки с зажигательной смесью, из-за чего пострадал один полицейский — в него попал коктейль Молотова. Также протестующие повредили несколько автомобилей.

Всего правоохранители задержали 309 человек. Причины произошедшего пока официально не называют.

