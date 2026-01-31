Лос-Анджелес охватили беспорядки

Жители Лос-Анджелеса вышли на протест против ужесточения миграционной политики

В субботу в Лос-Анджелесе начались массовые уличные протесты против ужесточения миграционной политики президента Дональда Трампа. Об этом сообщил телеканал NBC .

Изначально мирные манифестации перешли в стычки с полицией, сотрудниками таможенной и миграционной службы ICE.

Дело дошло до попыток выстраивания баррикад из мусорных баков, погромов автостоянок и магазинов.

После шествия большая группа протестующих собралась у федерального здания имени Эдварда Р. Ройбала в центре Лос-Анджелеса.

На погрузочной площадке комплекса протестующие бросали предметы в федеральных агентов, одетых в экипировку для подавления беспорядков и охранявших вход.

Часть толпы столкнула большой строительный мусорный контейнер перед входом на погрузочную площадку, после того как федеральные агенты применили перцовые баллончики и слезоточивый газ.

