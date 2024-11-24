В Греции сорвали организованную посольством Украины памятную акцию

Компартия Греции сорвала акцию украинцев под Афинами в память о голодоморе

Коммунисты сорвали акцию в память о голодоморе в общине Мандра-Идилия в пригороде Афин, организованную муниципалитетом, посольством Украины и Греко-Украинской палатой. Они развернули плакаты и прогнали участников демонстрации, сообщил сайт 902.gr .

Акция планировалась утром 23 ноября возле памятника Тарасу Шевченко. Украинские активисты вышли на улицу, чтобы почтить память жертв голодомора, но к ним подоспели члены местных отделений Коммунистической партии Греции и Коммунистической молодежи Греции. Они развернули плакаты с лозунгами против империализма и войны.

Протестующие обвинили муниципалитет в том, что он поддержал Украину и НАТО вместо того, чтобы заняться решением собственных проблем, защитой прав рабочих, самозанятых, пенсионеров, молодежи и оказанием помощи семьям 25 погибших при наводнении. Полиция попыталась разогнать коммунистов.

В начале ноября греческие активисты перекрыли дорогу в Тирнавосе. Они не позволили грузовикам с боеприпасами для Украины проехать по городским улицам.