Протестующие из Компартии в Греции заблокировали колонну для ВСУ

Члены Коммунистической партии Греции и Коммунистической молодежи Греции устроили протест против военной помощи Украине. Они преградили путь грузовикам с боеприпасами в городе Тирнавосе, сообщил сайт 902.gr .

Акция протеста прошла 6 ноября в полдень. Десятки мужчин заблокировали колонну из шести грузовиков с номерами Украины, Польши и Болгарии. По информации коммунистов, фуры везли по оживленным улицам ракеты и другие боеприпасы из местного лагеря для Вооруженных сил Украины в рамках военной помощи от Греции.

Несмотря на присутствие полиции, активисты вышли на дорогу, выкрикивая антивоенные и антинатовские лозунги. Они призвали правительство Греции прекратить участвовать в конфликте, спровоцированном США, Евросоюзом и НАТО. В результате грузовики попятились, а члены КПГ написали на них «Убийцы НАТО идут домой».

Аналогичные протесты прошли в Польше, сообщили «Известия». Местные дальнобойщики и фермеры не пропустили украинские фуры через пограничные пункты.