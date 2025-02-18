В Греции предложили превратить ЕС в Соединенные Штаты Европы

Председатель парламентского комитета Греции по национальной обороне и иностранным делам Дора Бакоянни предложила преобразовать Евросоюз в Соединенные Штаты Европы. Об этом сообщило местное информагентство АМНА .

«Либо мы становимся Соединенными Штатами Европы, либо мы навсегда опоздаем на поезд», — заявила она.

Бакоянни отметила, что Европа оказалась не готова к новым условиям, сложившимся после прихода к власти в США Дональда Трампа и Мюнхенской конференции. Она добавила, что энергетическая безопасность континента перестала существовать, а США больше не хотят защищать его вместо самих европейцев. Во многом «опоздание на поезд» будет зависеть и от выборов в Германии, которые состоятся 23 февраля, добавила депутат.

Бакоянни приходится родной сестрой действующему премьер-министру Греции Кириакосу Мицотакису.

Ранее председатель Мюнхенской конференции Кристоф Хойсген расплакался на церемонии закрытия, особенно отметив выступление вице-президента США Джея Ди Вэнса. После этого он заявил, что мероприятие в этом году стало кошмаром для Европы, и