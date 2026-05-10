В Госдуме раскрыли последствия вступления Армении в ЕС

Вступление Армении в Евросоюз и закрытие границ с Россией может привести к разделению многих семей. Об этом первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий рассказал в беседе с Lenta.ru .

Парламентарий напомнил, что на территории России проживает огромное число граждан Армении. Кроме того, республика получает энергоносители по льготной цене, что идет в ущерб российской экономике. Есть и другие моменты, когда Москва пошла навстречу Армении. Впрочем, при «мягком разводе» с республикой минусов для России практически не будет.

«Минусы наши только лишь в том, что 50% армян проживают на территории России всю нашу совместную столетнюю историю. Армянский народ — это братский для нас народ», — отметил он.

Парламентарий напомнил, что для российского и армянского народов важно сохранить дружеские отношения. Вступление же республики в Евросоюз потребует от Армении закрытия границы с Россией. Многие семьи потеряют контакт друг с другом.

Ранее глава армянского МИД Арарат Мирзоян заявил, что республика сделает выбор между ЕАЭС и ЕС, когда придет время. Пока же оно еще не наступило.