В Армении назвали неизбежным выбор между ЕС и ЕАЭС

Глава МИД Армении Мирзоян: выбор между ЕС и ЕАЭС пройдет в свое время

Армения остается членом Евразийского экономического союза и продолжает там свою работу. С таким заявлением в беседе с NEWS.am выступил министр иностранных дел республики Арарат Мирзоян.

Он подчеркнул, что пока время для выбора между ЕАЭС и Европейским союзом не наступило.

«Когда Армения должна будет сделать выбор между ЕАЭС и ЕС, мы, естественно, его сделаем», — сказал Мирзоян.

Глава внешнеполитического ведомства добавил, что у жителей республики сейчас есть проевропейские настроения, но пока рано выбирать между двумя блоками.

«Сегодня, 10 мая, мы являемся членом ЕАЭС, нам никто не говорил: завтра выходите», — отметил министр.

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с прибывшими на празднование Дня Победы лидерами разных стран заявил, что властям Армении необходимо провести референдум, чтобы узнать мнение граждан о евроинтеграции.

Глава государства подчеркнул, что позицию республики необходимо понимать как России, так и остальным странам блока, и в случае отказа Армении от ЕАЭС провести мягкий и взаимовыгодный развод.