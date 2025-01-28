В Госдуме раскрыли, кого Байден хотел видеть вместо Путина

Бывший президент США Джо Байден хотел заменить российского лидера Владимира Путина на другого президента. Об этом заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет в беседе с News.ru .

Он отметил, что Байден хотел бы видеть на этой должности человека, похожего на лидера СССР Михаила Горбачева. Причем у покинувшего Белый дом политика сложилось понимание, что преимущество России — в ее лидере Владимире Путине.

«Он, конечно, хотел бы, как они делали не раз, вмешиваясь в суверенные дела других стран, привести к власти в России кого-то, похожего на предателей Горбачева и [украинского президента Владимира] Зеленского», — заявил Шеремет.

Депутат призвал правоохранителей проверить данные о вероятной причастности Байдена к возможному покушению на Путина, о котором ранее предупредил журналист Такер Карлсон. Американский публицист назвал эти попытки безумием. При этом никаких доказательств и подробностей организации покушения он не привел.