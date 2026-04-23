В Госдуме предупредили об ответе России при угрозе Калининграду

Журавлев: ответ на угрозы Калининградской области будет молниеносным
Россия молниеносно и жестко ответит в случае реальной угрозы Калининградской области со стороны Литвы. Об этом «Газете.Ru» заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.
Речь идет о полигоне рядом с городом Таураге, решение о расширении которого 23 апреля принял сейм Литвы. По словам депутата, опасность у границы может создать не только крупный военный объект, но даже небольшая группа вооруженных диверсантов.
«В случае реальной угрозы Калининградской области ответ будет молниеносным и неумолимым», — сказал Журавлев.
Он пояснил, что Москва расценила расширение полигона у границы как фактор, который требует пересмотра военного планирования. Кроме того, в Прибалтике понимали все возможные последствия и вряд ли решатся на прямое столкновение с ядерной державой.
Ранее Польша и Литва сообщили о планах создать общий учебный полигон недалеко от Калининградской области. Для него выбрали Сувалкский коридор. Этот объект может еще усилить военное присутствие НАТО у российских границ.