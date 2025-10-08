Немецкий политик на русском попросил прощения за блокаду Ленинграда

Публичные извинения за блокаду Ленинграда во время Второй мировой войны принес глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер. Политик произнес речь на русском языке на Петербургском международном газовом форуме, сообщило РИА «Новости».

«Уважаемые дамы и господа, я прошу прощения за блокаду Ленинграда. Я вспоминаю о блокаде Ленинграда и склоняю голову перед погибшими», — сказал он.

По словам Нимайера, немцы не хотят повторения аналогичных событий. Он отметил, что современные жители Германии приезжают в Россию с намерением сохранить мирные отношения между странами. Выступление немецкого политика присутствующие поддержали громкими аплодисментами.

Германия выплачивает компенсации только блокадникам еврейской национальности. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что выплаты от ФРГ должны получить все выжившие блокадники, а не отдельные категории.