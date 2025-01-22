В Госдуме оценили решение Трампа лишить Украину помощи

Президент США Дональд Трамп своим решением о приостановке помощи иностранным государствам выбил главную подпорку из-под украинского руководства. Об этом РИА «Новости» заявил депутат Госдумы Александр Толмачев.

По словам депутата, Трамп понял, что разрешить ситуацию на Украине в течение суток не получится.

«Но новый президент США выбил из-под киевского режима главную подпорку — финансовую. В то время, как Европа поняла, что ее деньги просто пропадают в карманах украинских чиновников, США оставались главным донором войны. Теперь и этот источник иссяк», — сообщил Толмачев.

Украина осталась один на один с нелегитимным президентом, разрушенной экономикой и социальными проблемами, добавил депутат.

Решение Трампа приостановить помощь другим странам на 90 дней вызвало волнение на Украине, его назвали вызовом для страны. Депутат Рады Тарас Тарасенко напомнил об обещании посольства США, что проекты, начатые в прошлом году, продолжат реализовываться и в 2025-м.