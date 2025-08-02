В Госдуме допустили отказ принимать самолеты и поезда из Азербайджана

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин допустил, что Россия может перестать принимать поезда и самолеты из Азербайджана. Такая реакция, по его словам, вероятна, если в республике продолжат практику переименования российских городов.

«Что касается переименований российских городов и географических понятий, которые Азербайджан решил проводить в отместку, то я желаю ему успеха», — подчеркнул Затулин в беседе с RTVI .

Единственное, что в этой ситуации мы вряд ли сможем принимать поезда и самолеты из Азербайджана, если там место назначения будет написано так, как они теперь решили.

Переименованием российских городов в Азербайджане занялись после того, как агентство ТАСС в заметке о сносе памятника художнику Ивану Айвазовскому изменило название места, где это произошло. Журналисты использовали прежнее название — Степанакерт, а не Ханкенди.

Дошло до того, что в МИД страны заявили, что ждут от ТАСС соответствующих правок, и грозили предпринять некие меры, если этого не сделают.