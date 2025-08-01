Азербайджанский МИД потребовал извинений от ТАСС за новость о Степанакерте

МИД и СМИ Азербайджана потребовали извинений от ТАСС за новость о Степанакерте

Азербайджанский МИД требует извинений от ТАСС за то, что в одной из новостей агентства журналисты использовали армянское название Степанакерт (город в Карабахе) вместо азербайджанского Хакенди. Госагентство АЗЕРТАДЖ следом пригрозило называть Калининград Кенигсбергом.

В заметке ТАСС, которая так переполошила МИД и СМИ Азербайджана, шла речь о сносе памятника художнику Ивану Айвазовскому, установленному в Нагорном Карабахе в 2021 году. В то время еще существовала Нагорно-Карабахская Республика.

В тексте новости было написано, что статую уничтожили в Степанакерте, нынешнее название которого — Хакенди. Так его назвали после установления власти Баку в регионе.

В МИД Азербайджана заявили, что ждут от агентства «соответствующих поправок», а также пригрозили принять «соответствующие меры» в отношении работы агентства в республике.

Журналисты госагентства АЗЕРТАДЖ тоже выдвинули требования: говорят, начнут «использовать исторические названия ряда российских городов, таких как Кенигсберг, Орынбор, Солжа-Гала, Фурукамаппу», если Степанакерт из заметки ТАСС не удалят.

Пока это агентство лишь угрожает, другие азербайджанские СМИ уже начали переименовывать российские города, обратил внимание Telegram-канал «Осторожно, новости».

К примеру, Minval называет Калининград Кенигсбергом, а Волгу — тюркским названием Итиль. Причем ТАСС в своей публикации все-таки поменял название Степанакерт на Нагорный Карабах.