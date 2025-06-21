Трамп примет решение по конфликту на Украине

В Госдепе заявили, что в США решения по конфликту на Украине примет только Трамп

Решения по дальнейшим действиям для урегулирования конфликта между Россией и Украиной в США будет принимать только президент Дональд Трамп. Об этом во время брифинга заявила пресс-секретарь Госдепартамента Тэмми Брюс. Трансляцию ее выступления провел YouTube-канал агентства Reuters.

Брюс отметила, что Соединенные Штаты внимательно наблюдают за переговорами российской и украинской сторон. Она добавила, что конфликт получится завершить только дипломатическим путем.

«Единственный способ, которым этот [конфликт] закончится, — это чтобы две стороны встретились и пришли к какому-то соглашению», — подчеркнула представитель Госдепа.

По ее словам, любые переговоры идут «очень сложно» и не все их детали доходят до прессы.

Ранее Трамп призвал конгрессменов и чиновников, призывающих продолжить конфликт на Украине, внимательней следить за словами. Глава государства напомнил, что язык может довести их до крупных неприятностей.