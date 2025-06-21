Тем, кто в США призывает Украину настраиваться на продолжение боевых действий, нужно быть осторожнее в своих высказываниях. Об этом заявил президент Дональд Трамп, сообщило Associated Press.

Журналисты попросили главу Белого дома прокомментировать заявления члена сената конгресса Линдси Грэма* и экс-госсекретаря Майка Помпео, которые призывали Украину настраиваться на дальнейший конфликт.

«Люди должны быть очень осторожными с тем, что они говорят. Они должны внимательно следить за своим языком, потому что их язык может довести их до крупных неприятностей», — сказал Трамп.

Ранее аналитик Патрик Хеннингсен заявил, что мировое сообщество не понимает, кто занимается политикой США в вопросе боевых действий на Украине. Он напомнил о визите сенатора Грэма* в Киев, который заверял Владимира Зеленского в поддержке со стороны Вашингтона.

*Физическое лицо, внесенное Росфинмониторингом в список причастных к экстремистской деятельности и терроризму.