В Госдепе высказались о будущем российских военных баз в Сирии

Госдеп заявил, что решение по базам России в САР примут сирийцы

Будущее российских военных баз в Сирии должны решать сами сирийцы, у США нет информации по этому вопросу. С таким заявлением выступил руководитель пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер, сообщило Reuters .

«Что касается позиции Соединенных Штатов по этим объектам, то в конечном итоге это решение должен принять сирийский народ, а не народ [США]», — сказал он.

Также Миллер отметил, что американская сторона не знает о планах нового правительства Сирии, неизвестна и его позиция о присутствии российских сил на территории республики.

Ранее WP опубликовала данные о то, что после госпереворота американские военные помогли оппозиционным вооруженным формированием занять важные позиции в Сирии.

По данным журналистов, количество военных США в разных точках на востоке страны составило около 800 человек. Также Белый дом призвал Ирак не разрешать военным пересекать сирийскую границу.